In diverse abitazioni di Cerreto Sannita, nelle ultime settimane, sono arrivate lettere ufficiali dell’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – che stanno suscitando non poca indignazione tra i cittadini. Le comunicazioni informano gli utenti che, pur avendo diritto al bonus sociale idrico (un’agevolazione sulla bolletta dell’acqua destinata ai nuclei familiari con Isee basso), non è stato possibile applicare automaticamente lo sconto perché il gestore del servizio idrico – che a Cerreto non è una società esterna, ma il Comune stesso – non si sarebbe collegato tempestivamente al Sistema Informativo Integrato (SII), la piattaforma nazionale che consente di trasmettere i dati all’Inps e ai gestori idrici.

