Statale Telesina, cantiere mai partito: chiesti chiarimenti all’Anas

Sarebbe stato oggi, 4 ottobre, il giorno conclusivo dei lavori lungo la Telesina, di cui Anas aveva previsto l’inizio il 1° settembre, come recitava l’ordinanza n. 666/2025/NA firmata il 27 agosto. Ma dopo più di un mese il cantiere non è ancora partito. È questo che ha spinto ‘Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello’ ad alzare la voce e interpellare con una missiva datata 2 ottobre Anas e Irpinia Strade Srl, chiedendo spiegazioni sul mancato avvio degli interventi che avrebbero riguardato la manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale e della pavimentazione nel tratto compreso tra il km 61+085 e il km 71+140.

