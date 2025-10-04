Non gli capiterà tutti i giorni di battere la squadra della sua città e il suo mentore. Serata da ricordare per Alessandro Bruno che al termine della partita con il Benevento ha preferito tirare dritto verso gli spogliatoi, evitando di fermarsi in campo a festeggiare: “La tensione era alta e ho preferito andare subito negli spogliatoi. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, i ragazzi sono stati encomiabili perché di fronte avevamo la squadra più forte del campionato. Abbiamo ridotto loro gli spazi, anche se nelle ripartenze potevamo fare meglio. Abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo, mettendo forza e coraggio”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia