Esulta il beneventano Alessandro Bruno, cade il Benevento che perde l’occasione per prendersi almeno fino a domenica il comando solitario della classifica. Questo in estrema sintesi è quanto accaduto a Latina, dove la Strega conosce la seconda sconfitta stagionale (1-0) e lo fa per mano di un figlio della sua terra che si toglie lo sfizio di battere i giallorossi e pure il suo mentore Gaetano Auteri. Finisce 1-0 una partita che la truppa sannita non ha interpretato nel migliore dei modi, ma che non avrebbe meritato di perdere, se si pensa che le (rare) occasioni per segnare più nitide sono state proprio di Maita e compagni. Le hanno sprecate, al contrario dei padroni di casa che alla prima opportunità buona hanno fatto centro.

