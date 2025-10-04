“Se ci sarà un’opzione politica credo che la scelta ricadrà su di me”: Edmondo Cirielli, 61 anni, attuale vice ministro degli Esteri e storico esponente di Fratelli d’Italia, originario di Nocera Inferiore, è stato facile profeta. Sarà lui il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Campania. Prima di tuffarsi in politica, aveva abbracciato la carriera nei carabinieri, dall’Arma si congedò con i gradi di Generale di Brigata. Sino al pomeriggio di ieri, sembrava proprio che dovesse essere un civico, ossia Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli ma sannita di adozione. La sua candidatura, però, data ormai per certa, è tramontata nel pomeriggio, quando i leader della coalizione di governo hanno convenuto che sarebbe stata preferibile la figura di un politico, indicazione benedetta dalla stessa Giorgia Meloni che, con Edmondo Cirielli spera nell’onda lunga derivante dal successo conseguito recentemente da un altro esponente del partito, quello di Acquaroli nella Marche.

