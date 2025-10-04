E’ rimasto in silenzio di fronte al giudice delle indagini preliminari di Campobasso, il 58enne Salvatore Ocone, autore dell’omicidio della moglie 49enne Elisa Polcino e del figlio 15enne, Cosimo, e del tentato omicidio della 17enne Antonia, ora sedata in coma farmacologico. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’assistito del legale di ufficio, l’avvocato Giovanni Santoro, nel corso udienza convalida della misura adottata nei suoi confronti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia