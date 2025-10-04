Una sconfitta che lascia il segno. Sul volto, nell’animo e sulla classifica del Benevento: vittoria pesantissima firmata Ekuban per il Latina che strappa tre punti d’oro contro la Strega. Manca la reazione alla squadra di Auteri, colpita in uno dei suoi momenti migliori tra le folate di una ripresa che aveva visto Lamesta e compagni trovare più spazi sulla trequarti, alla ricerca dello spazio ideale. Errore fatale di Ceresoli che tiene in gioco Ekuban e gli concede centimetri vitali, condannando Vannucchi: incornata che vale oro per i nerazzurri di Bruno, Strega al tappeto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia