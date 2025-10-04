Seconda sconfitta nelle ultime tre partite esterne per il Benevento che non solo perde l’occasione per allungare in classifica, ma finisce pure per rimediare un altro ko, bruciante almeno quanto quello di Casarano. Perché la Strega è stata punita al ‘Francioni’ praticamente nell’unica occasione concessa al Latina, mentre non è riuscita a sfruttare qualche buona opportunità creata: “Partita condizionata dal terreno di gioco, ma l’abbiamo interpretata bene dal punto di vista agonistico, lottando, non concedendo quasi nulla, se non la situazione del gol subito – il commento di Auteri in conferenza stampa – In più, abbiamo creato una serie di situazioni importanti in cui abbiamo sbagliato la scelta, finendo per sprecare qualcosa. Abbiamo fatto la partita che dovevamo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Nel momento migliore abbiamo preso il gol, a difesa schierata”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia