Al via la due giorni sannita degli Stati Generali delle Aree Interne in programma a Benevento presso il Musa alla contrada Piano Cappelle.

L’iniziativa, promossa da Eitalía, nuova realtà associativa nata dall’esperienza di Futuridea, si propone come appuntamento nazionale di riferimento per il confronto, la ricerca e la progettualità sulle Aree Interne. L’evento intende consolidare una rete di relazioni strategiche tra istituzioni, enti pubblici e privati, accademici, organizzazioni del Terzo Settore e cittadini attivi.

Dalla ricchezza di quel confronto e dal consolidamento di una rete di relazioni è nata l’esigenza e, al tempo stesso, l’opportunità di dar vita a questa nuova realtà associativa, nata con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nazionale per il dibattito, la ricerca e la progettualità sulle Aree Interne.

Un’occasione per approfondire le politiche di coesione, confrontare buone pratiche e costruire alleanze operative orientate allo sviluppo sostenibile, all’innovazione sociale e alla valorizzazione culturale dei territori fragili.

Il programma della due giorni, condotta dal giornalista Rai Gianluca Semprini, ha visto fare gli onori di casa a Francesco Nardone e Carmine Nardone di Futuridea.

