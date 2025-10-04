Ordinata l’ordinanza cautelare e restituzione, di conseguenza, ad una condizione di piena libertà. Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi in tal senso avanzate dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha annullato l’ordinanza – datata 12 Settembre del corrente anno – con la quale era stata imposta misura in capo ad un 65enne di Airola. Il medesimo, in particolare, risulta indagato per le ipotesi accusatorie di maltrattamenti alla moglie e alle due figlie, circostanza aggravata dalla minore età delle figlie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia