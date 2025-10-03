Insieme al taglio del nastro è arrivato l’accordo che consentirà agli studenti di sfruttare gli spazi della rinnovata struttura sportiva. La giunta comunale di San Giorgio del Sannio ha approvato una convenzione per l’utilizzo del Campo dei monaci da parte dell’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ e del Comune stesso. Un patto stretto in collaborazione con il gestore dell’impianto di via Sant’Antonio, la Sannio social academy. E’ stata proprio la società sportiva dilettantistica, in linea con lo Statuto, a manifestare la volontà di mettere a disposizione delle attività didattiche il campo polivalente, e il ‘Montalcini’ al contempo si è detto pronto a utilizzarlo per svolgere le lezioni di educazione fisica e le attività motorie sia curriculari che extracurriculari.

