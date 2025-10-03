Postamat fuori servizio dalle 18, il sindaco di Arpaise chiede la riattivazione

“Si chiede, con urgenza, di riattivare lo sportello Atm al fine di non privare la cittadinanza di un servizio ritenuto essenziale”. Si chiude così il reclamo inviato dal sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi a Poste, dopo che sul Postamat presente all’ufficio postale di via Municipio è comparso un avviso della società che annuncia la disattivazione del servizio a partire dalle 18. Una decisione da leggere alla luce dei continui assalti agli sportelli, che dopo i tantissimi casi in Irpinia e in Molise stanno cominciando a interessare anche il Sannio, vedi l’episodio a San Bartolomeo in Galdo.

