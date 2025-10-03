E’ in programma nella mattinata odierna l’udienza di convalida per il pluriomicida e reo confesso Salvatore Ocone, autore dell’uccisione della moglie 49enne Elisa Polcino e di uno dei tre figli, il 15enne Cosimo, nella mattinata da incubo di tre giorni fa a Paupisi.

Il giudice per le indagini preliminari di Campobasso dovrà decidere se confermare o meno la custodia cautelare in carcere per il reo confesso (assistito dall’avvocato di ufficio, Giovanni Santoro) del duplice omicidio e del tentato omicidio della figlia 17enne Antonia, in coma farmacologico e sottoposta a cure intensive, dopo un intervento salva vita al ‘Neuromed’ di Pozzilli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia