Ci sarà una sanbartolomeana nell’Orchestra Rai: si tratta della violinista Antonella D’Andrea.

D’Andrea ha conquistato un ruolo stabile nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Si tratta di un momento di grande orgoglio per San Bartolomeo in Galdo e per l’intera Valfortore. Antonella D’Andrea, profondamente legata alla sua famiglia e al suo paese d’origine, è risultata vincitrice del concorso nazionale indetto dalla Rai per la posizione di 2° Violino dei Secondi con obbligo del Primo e della fila, presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale, con sede a Torino.

Un traguardo importante che porta il nome della Valfortore su uno dei palcoscenici più prestigiosi della musica italiana.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia