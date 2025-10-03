Colle Sannita – L’esperienza del professore Rainone in un libro di ricette

L’esperienza all’Ipsar di Colle Sannita del professore Giuseppe Rainone diventa un libro di ricette.

Il professore e chef collese, originario del napoletano, opera dal 2019 nell’Istituto De Filippo Don Diana di Colle Sannita con molto successo.

Oltre alla didattica il professore è noto per l’impegno nelle gare, locali, regionali e nazionali, dove gli alunni collesi si sono sempre distinti.

Alla base dell’impegno del prof Rainone c’è proprio la volontà di trasmettere la sua passione per la cucina alle nuove generazioni.

