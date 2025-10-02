Sull’edificio di via Piermarini, numero 48, non è mai stata compiuta una verifica globale dell’intero fabbricato in cemento armato.

Così il Genio Civile, precisamente il dirigente ingegnere Vincenzo Paolo, alla ditta Prisma Group, che stava eseguendo, si ricorderà, il completamento di due attici su detto fabbricato. L’immobile è ubicato al di fuori del perimetro del centro storico, con titolo edilizio trasmesso alla Procura della Repubblica nel 1968 e, rileva l’ufficio Urbanistica del Comune, mai restituito. A causa dei danni provocati dal terremoto dell’80, l’immobile ebbe un contributo integrativo.

I lavori di completamento dell’attico, però, avviati poco meno di un anno fa, sono bloccati, a seguito di sospensione della Scia in data 8 febbraio, decisione che il Comune motivò in quanto si riscontrava pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza.

