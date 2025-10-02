Scontro tra tre auto sulla Statale Telesina, solo tanta paura

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada Telesina e, in particolare, in prossimità dello svincolo di Paupisi. Per motivi che sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, tre auto sono entrate in collisione. Molto probabilmente, ad incidere sulle dinamiche del sinistro sarebbe stato il fondo stradale reso viscido dalla pioggia che dal primo pomeriggio di ieri è caduta su buona parte del Sannio.

