Continua nel Sannio la mobilitazione di associazioni e partiti contrari alla processo di formazione di Sannio Acque, società deputata a gestire la risorsa idrica in provincia attraverso un modello pubblico-privato.

Si tratta di un’iniziativa adottata da Comitato sannita Abc, Altra Benevento è possibile, Libera Benevento, Anpi Benevento, Europa Verde-Verdi Benevento, Sinistra Italiana circolo di Benevento, Potere al Popolo e Forum Gruppo Acqua M5stelle Montesarchio-Valle Caudina.

