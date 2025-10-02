Antonia Ocone, la 17enne colpita dalla furia omicida del padre, insieme a madre e fratello minore, è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza presso il Neuromed di Pozzili, dove è stata trasportata dopo un primo ricovero al Cardarelli di Campobasso. Intervento eseguito con successo, ma con prognosi riservata causa grave e diffuso edema per il cervello, cosa che richiederà giorni di cure pazienti e costante monitoraggio.

