Il beneventano Bruno sfida il suo mentore Auteri

Sul campo una dose imponente di sentimenti, nascosti dietro la necessità di punti. Alessandro Bruno sfida il suo Benevento e la sua fonte d’ispirazione in panchina, Gaetano Auteri.

Qualcosa di molto simile a un faccia a faccia già testato, solo in parte, in amichevole: la Strega e il suo mentore da avversari, per la prima volta nella sua nuova vita in panchina. “Ho due psicologi: mia moglie e Auteri. È un allenatore straordinario e un uomo di grande spessore morale.

Nel suo lavoro credo ciecamente, mi ci identifico: a lui devo la mia crescita professionale” confidò Bruno in una vecchia intervista concessa a La Repubblica parlando della sua parentesi condivisa con il tecnico ai tempi della Nocerina. Un rapporto così stretto tale da spingerlo, quasi, a lasciare i rossoneri dopo l’esonero dell’allenatore.

