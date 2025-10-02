Sinistra Italiana ha scelto Lucio Ferella, i Verdi, molto probabilmente, saranno rappresentati da Pina Fontanella: è la coppia dell’Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana Benevento, coordinata dalla segretaria del circolo cittadino Anna Maria Mollica e presieduta dal segretario regionale Tonino Scala insieme al responsabile organizzativo regionale Andrea De Simone, si è riunita ieri presso la Fondazione “Ciccio Romano” per discutere i temi della campagna elettorale e definire la candidatura. Nel dibattito, ricco di contributi, sono state individuate le priorità programmatiche: valorizzazione delle aree interne, rafforzamento della sanità, sviluppo economico sostenibile, lavoro, povertà assoluta ed educativa, ambiente, infrastrutture materiali e digitali. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela dei beni comuni, con un chiaro no ai tentativi di privatizzazione dell’acqua nella provincia di Benevento.

