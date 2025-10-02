Una morte inattesa e crudele ha lasciato sgomenta la comunità di Dugenta. Francesco Mauriello, 70 anni, è stato trovato senza vita martedì nel tardo pomeriggio nella sua abitazione in via Lanzi, poco distante dal cimitero. L’uomo stava lavorando l’uva quando è caduto nel tino colmo di mosto.

A dare l’allarme è stato un cugino che vive in un paese limitrofo. Preoccupato poiché non riusciva a contattarlo telefonicamente da tempo, si è precipitato a casa e ha fatto la scoperta, avvisando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Dugenta e il personale del 118, che ha soltanto potuto constatare il decesso.

