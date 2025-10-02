Benevento, Auteri non risparmia i titolari per Latina

Non è il momento di fermarsi. Conquistato il primo posto in classifica, il Benevento punta ulteriormente a migliorarsi, andando a prendersi il comando solitario del girone C di Serie C. Per farlo, è necessario tornare da Latina con un risultato positivo, ma il pareggio non è l’obiettivo con cui i giallorossi andranno al ‘Francioni’. L’intera posta in palio è sempre nel mirino della Strega, a maggior in un momento in cui gli eventuali tre punti potrebbero mettere ulteriore pressione all’altra capolista Salernitana, impegnata due giorni dopo in un sentitissimo derby con la Cavese.

