Continuano gli assalti ai Postamat nel Sannio, ma questa volta il bottino è magro. Sono molteplici gli episodi che fanno pensare ad una banda dedita all’assalto delle strutture di prelievo contanti degli Uffici Postali.

I malviventi hanno tentato il colpo anche allo sportello di San Bartolomeo in Galdo, facendo esplodere due ordigni che sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione intorno alle 4 del mattino.

Questa volta, però, i malviventi hanno dovuto andarsene a mani vuota, il Postamat era, infatti, svuotato e spento.

