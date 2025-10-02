Non potranno accedere per la durata di due anni negli orari serali e notturni agli esercizi pubblici di Benevento due giovani extracomunitari uno di nazionalità tunisina e l’altro di nazionalità egiziana a seguito di provvedimenti Dacur emessi dalla Polizia di Stato di Benevento.

Il giovane di nazionalità tunisina, con pregiudizi di polizia, è stato destinatario di Dacur, in quanto denunciato per avere partecipato, unitamente ad altri maghrebini, a una violenta aggressione in pieno centro cittadino, ai danni di alcuni ragazzi, distinguendosi per avere anche utilizzato un dissuasore elettrico Taser, mentre il giovane di nazionalità egiziana, anch’egli con pregiudizi di polizia, era stato denunciato per avere usato violenza e minaccia nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato nel corso di un controllo.