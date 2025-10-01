L’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte del Nucleo Carabinieri forestale di Montesarchio ha portato alla denuncia in flagranza di reato di un agricoltore locale, sorpreso a incendiare rifiuti urbani e speciali. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza ambientale 1515. I militari, intervenuti tempestivamente a Campoli del Monte Taburno, hanno individuato un rogo alimentato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e ingombranti.

