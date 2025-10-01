Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, hanno effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’attività commerciale con sede operativa a Forchia all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, a seguito dell’accesso presso l’attività, hanno rilevato che i dipendenti non risultavano censiti nelle scritture contabili e in altra documentazione ai fini lavoristici. Uno dei quattro lavoratori era minorenne.

