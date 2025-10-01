Impianto di accumulo idroelettrico, allarme del M5S: “Così il Lagospino rischia di essere cancellato”

Lo scorso 18 settembre 2025 la Giunta della Regione Campania ha deciso di esprimere l’intesa, per quanto di competenza, ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Dipartimento Energia), dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro sul Bacino di Campolattaro da ubicare nei comuni di Campolattaro, Morcone e Pontelandolfo proposto dalla società Rec srl.

Alla notizia il Referente M5 Stelle Alto Tammaro, Gaudenzio Di Mella ha espresso una serie di perplessità in merito al progetto, sollevando molti dubbi sull’opportunità dell’opera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia