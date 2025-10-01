Fondazione Città Spettacolo e Gesesa, per la minoranza i conti non tornano

Le perdite accumulate dalla Fondazione Città Spettacolo e dalla Gesesa sono state aspramente criticate dall’opposizione in consiglio comunale. Il consigliere Francesco Farese ha parlato di “totale assenza di trasparenza”.

“La gestione delle società partecipate dell’era Mastella fa acqua da tutte le parti. Gesesa chiude il 2024 con una perdita di oltre 200 mila euro e nel 2025, al 31 maggio, aveva già cumulato quasi 2 milioni e mezzo di perdite azzerando il capitale sociale. Lo stesso presidente di Gesesa ha rilevato che “la proiezione futura nel corso del prossimo esercizio finanziario lascia prevedere un aggravamento della perdita”. Altro capitolo buio è quello della Fondazione Città Spettacolo che opera nel totale anonimato senza pubblicare nessun atto di gestione né documenti contabili.

