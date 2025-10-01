Trentatré giorni di fuoco per il destino del Benevento. Scatta oggi un mese di ottobre che si preannuncia elettrizzante per il percorso della Strega: dalla gara di Latina di venerdì al derby col Sorrento del 2 novembre, un cammino che incrocia 5 gare di campionato e una di coppa, che nasconde insidie e che può raccontare tanto, se non tutto, della missione sannita. Settimana corta per Auteri che già domani presenterà la partita del “Francioni” contro una squadra rinata dopo un inizio di stagione da brividi.
