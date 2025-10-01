Il primo posto, seppur in coabitazione con la Salernitana, è una conquista, ma ora il Benevento è atteso da una doppia sfida: renderlo solitario e fare in modo che non sia transitoria. La prima occasione l’avrà venerdì sera, quando sarà di scena sul campo del Latina e con una vittoria potrebbe mettere ulteriore pressione alla formazione granata, impegnata due giorni dopo nel sentitissimo derby con la Cavese. Insomma, imporsi al ‘Francioni’ potrebbe dare ulteriore slancio al percorso della Strega, ma bisogna sempre fare i conti con un avversario che non ha alcuna intenzione di darsi per vinto, almeno non senza prima aver battagliato.

