“Tutta la comunità è scioccata! La notizia di questa tragedia familiare ha sconvolto la comunità e ci lascia attoniti. Una famiglia che non era seguita dai servizi sociali del Comune. Lui un grande lavoratore, lei casalinga. Sono stato qualche sera fa ad una festa insieme alla coppia e non ho notato alcun segno di disaccordo. E’ una notizia che ci lascia sgomenti”. Sono le parole del sindaco Coletta a rappresentare il sentimento dell’intera comunità di Paupisi.