“Non avrei mai pensato di dover scrivere queste parole”. Con questo incipit il sindaco di Cusano Pietro Crocco ha affidato a una lunga nota pubblica la sua amarezza per un grave episodio di odio subito domenica sera: il danneggiamento della sua auto da parte di alcuni cittadini del paese. Le motivazioni – ha segnalato il primo cittadino – sono da ricondurre a modifiche organizzative alla tradizionale Sagra dei Funghi, introdotte dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorarne l’accoglienza e la logistica. Le nuove misure hanno riguardano la viabilità, i parcheggi e il servizio navetta. Cambiamenti che hanno scatenato non poche polemiche sui social, sfociate però domenica in un atto che va bel oltre il legittimo dissenso.

