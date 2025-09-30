Dopo le ex scuole, che saranno riconvertite in asili, l’amministrazione comunale di San Giorgio punta all’impiantistica sportiva.

La giunta Ricci ha licenziato due progetti, con l’intento di rimettere a nuovo il campo di via Baldassarre, e soprattutto realizzare un nuovo complesso a Sant’Agnese, in un fondo a due passi dal Palazzetto dello Sport. Percorso quest’ultimo avviato durante la gestione di Claudio Ricci – terreno acquisito attraverso perequazione -, proseguito con uno studio di fattibilità dall’amministrazione Ciampi, e approdato adesso al progetto esecutivo.

La potenziale fonte di finanziamento è un avviso della Regione Campania collegato all’Accordo per la coesione a valere su risorse Fsc, che mette sul piatto 30 milioni di euro per interventi di ampliamento di impianti sportivi già esistenti o la costruzione di nuove strutture.4 milioni di euro il tetto massimo per un singolo progetto, con diversi paletti fissati per le proposte da premiare in via prioritaria: livello di cantierabilità, relativo a vincoli urbanistici; la quota di cofinanziamento; la platea di cittadini che possono fruire degli spazi sportivi.

