Tra qualche giorno Piero De Luca sarà proclamato segretario regionale del Partito democratico, ponendo fine alla lunga fase di commissariamento di Antonio Misiani.

Ieri l’altro si sono svolte le operazioni elettorali: nel Sannio ha partecipato circa il 70 per cento degli iscritti, ossia hanno votato 908 sui 1.313 che costituiscono la platea degli aderenti al partito (aveva diritto al voto chi ha rinnovato la tessera entro il 25 settembre nda). Complessivamente, una quindicina le schede bianche, il resto tutte per l’unico candidato e la lista a lui collegato, che darà vita all’assemblea regionale il cui insediamento è previsto per il 4 ottobre. Sui 140 componenti, la provincia di Benevento, sulla base del criterio demografico, ha espresso 7 nominativi: il consigliere regionale uscente Gino Abbate e la presidente provinciale del partito Rosa Razzano. Inoltre, Francesco Matarazzo di Vitulano, Immafederica Refuto di Airola, Moreno Carosella di San Giorgio del Sannio, Elena Sanzari di Guarda Sanframondi e Carlo Alberto Iannace di San Leucio.

