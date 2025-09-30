Il Comune di Molinara avrà un nuovo Palazzetto dello sport in contrada Gregaria. Infatti, la Giunta, guidata dal Sindaco Giuseppe Addabbo, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori.

L’amministrazione Comunale ha deciso di realizzare, sul territorio comunale, un’adeguata struttura sportiva atta a garantire, migliorare e incrementare l’offerta sul territorio comunale di impianti per la pratica di discipline sportive da parte, in particolare, delle società e associazioni sportive territoriali.

