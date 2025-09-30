La prestazione che raddrizza gli umori e pure la classifica. E’ ciò che cercava il Benevento dopo l’amarezza per il pari subito a Picerno ed è ciò che ha ottenuto giocando una partita dominante contro il Trapani, formazione che pure veniva da un momento positivo e che soprattutto era arrivata nel Sannio da unica imbattuta dell’intero girone meridionale. La Strega gli è stata superiore in tutto: nei singoli, nella proposta di gioco, nel muovere la palla, nell’occupazione degli spazi e nel trovare le connessioni giuste per offendere, ma anche nel compattarsi nei rari casi in cui gli avversari hanno provato a mettere la testa fuori dalla propria metà campo. Il tutto nonostante Auteri avesse preparato la partita in un modo, per poi dover rivedere parte dei propri piani una volta letta la formazione del nemico di giornata.

