Dugenta, si dimette il vicesindaco Luigi Palermo

Luigi Palermo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicesindaco e assessore. Lo ha fatto ufficialmente lunedì 22 settembre, ma la decisione maturava da tempo: «È il frutto di settimane di confronto, a tratti anche serrato», ha affermato. Una stagione politica durata nove anni, quella che lo ha visto al fianco del sindaco Clemente Di Cerbo. È il 2016 quando, alle comunali del 5 giugno, Palermo, classe 1986, risulta il candidato più votato nella squadra Di Cerbo, con 208 preferenze. Tanto basta a farlo diventare vicesindaco, all’età di 30 anni. Carica che riagguanta cinque anni dopo, alla tornata del 3 e 4 ottobre 2021. Stavolta le preferenze sono circa 350.

