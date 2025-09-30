Presso la Comunità Montana del Fortore si è tenuto un importante incontro tra i rappresentanti della Giunta Esecutiva dell’ente ed i sindacati di categoria dei lavoratori forestali. La riunione ha rappresentato una sorta di prosecuzione di quella tenutasi lo scorso 11 settembre alla Rocca dei Rettori tra i sindacati stessi e gli enti delegati del Sannio.

Hanno partecipato, oltre al presidente dell’ente montano Zaccaria Spina e al vice presidente Giuseppe Addabbo, Alfonso Iannace per la Fai-Cisl e Alfredo di Rubbo per la Uila-Uil, mentre Carlo Ceccarelli della Flai-Cgil, impossibilitato ad essere presente, ha presenziato in modalità telematica.

