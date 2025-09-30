Calvi – Solo rappezzi in viale Europa, nel mirino i lavori svolti dalla Provincia

L’arrivo di operai e mezzi aveva fatto tirare ai più un sospiro di sollievo, atteso a lungo.

Eppure, l’ottimismo è svanito presto, perché è bastato poco per capire che le operazioni di fresatura non avrebbero riguardato tutta la strada. Qualcuno, invece, non si era fatti illusioni, perché al corrente dell’entità dell’investimento disposto dalla Provincia.

E’ da tempo che i residenti della provinciale 30, meglio nota come viale Europa, invocano un intervento di sistemazione di una strada profondamente dissestata, che mette a dura prova le vetture e la pazienza di chi le guida. In tanti, quando possibile, bypassano questo collegamento principale tra Calvi e Apice utilizzando l’altra provinciale, che da San Donato conduce a Castello del Lago.

