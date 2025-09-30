Un gol, e mezzo, per far volare la sua Strega. Edoardo Pierozzi torna protagonista in positivo con la maglia del Benevento dopo una partenza a fasi alterne. Prima lo spazio ritagliato tra le figurine giallorosse con il gol alla Casertana, poi l’autorete col Casarano pesantissima per il suo morale e per quello della squadra di Auteri. Solo un passo falso per l’esterno classe 2001, arrivato nel Sannio con un solo obiettivo: vivere, ancora, lo stesso finale da applausi.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia