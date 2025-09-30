“Desta preoccupazione la programmata riorganizzazione del servizio del 118, resa nota in questi giorni dalla Direzione generale dell’Asl di Benevento, secondo cui non è necessaria la presenza del personale medico a bordo delle ambulanze”.

Esordisce così in una nota Alleanza Verdi e Sinistra, che tocca uno dei punti caldi del dibattito nel Sannio.

“In un territorio già provato da anni di disattenzione politica e di scelte miopi, indebolire ulteriormente la rete di emergenza-urgenza, che è parte integrante dei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, significa violare un principio costituzionale: il diritto alla salute.

