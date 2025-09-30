Politiche ambientali e miglioramento della qualità della vita sono i temi al centro del dibattito svoltosi ieri mattina in sala consiliare a Palazzo Mosti.

Si tratta del secondo appuntamento degli Stati Generali dell’Ambiente, promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento. Momento di confronto tra esponenti istituzionali e rappresentanti dell’associazionismo ambientalista. L’intervento di apertura è toccato al sindaco Clemente Mastella, che ha preannunciato l’accelerazione nelle prossime settimane per il nuovo sistema di depurazione della città, svolta attesa da decenni. Quindi, il dibattito con l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, l’amministratore Asia Donato Madaro, i componenti della Commissione consiliare Ambiente e i rappresentanti delle associazioni.

