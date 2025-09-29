Slitta di oltre un mese la riapertura del Parco Jacobelli, uno dei polmoni verdi di Telese Terme che, grazie alle sue bellezze naturalistiche, nel corso degli anni è diventato teatro di eventi e manifestazioni culturali sempre più rilevanti per la comunità. I lavori di restauro e valorizzazione, affidati lo scorso 20 febbraio 2025 alla ditta Edil Cap. Soc. Coop. A.R.L. di Quarto per un importo di 250.000 euro finanziati dal Ministero della Cultura, avrebbero dovuto concludersi entro 180 giorni dall’avvio del cantiere. Ora è il sindaco Caporaso a fare chiarezza sulla vicenda, precisando sulla futura riapertura e sulle reali competenze e responsabilità dell’amministrazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia