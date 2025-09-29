Scene da film a Limatola: in quattro tentato di portar via una cassaforte, messi in fuga dai Carabinieri

Scene letteralmente da film d’azione nel pieno centro di Limatola. Sono quelle che sono immortalate in un video ripreso da alcuni giovani che, poi, hanno provveduto a pubblicare il filmato stesso sulla piattaforma TikTok. La scena, avvenuta giorni fa, mostra, alle ore 23 circa della sera, un gruppo di quattro persone giunto a bordo di un’Audi di colore scuro agire nel tentativo di operare un furto ai danni di una gioielleria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia