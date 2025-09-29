A San Giorgio la Molara si leva forte la voce della minoranza Consiliare “Terre di Lavoro” contro l’amministrazione per questioni legate al servizio di trasporto scolastico.
Come spiega il gruppo consiliare, con una comunicazione ufficiale del Sindaco Nicola De Vizio, il Comune di San Giorgio la Molara ha deciso che il servizio di trasporto scolastico per le classi prime della scuola secondaria di primo grado non garantirà la corsa di ritorno, per dichiarati “motivi organizzativi”, con un costo mensile di 25 euro al mese per la sola andata.
