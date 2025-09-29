Sono andate a buon fine le candidature del Comune di San Giorgio del Sannio relative alle tre ex scuole delle contrade.

A Monterone, Cesine e San Giovanni le vecchie scuole, edifici ormai in disuso, saranno abbattute e ricostruite, destinate a ospitare degli asili.

La giunta Ricci, come abbiamo riportato nelle scorse settimane, ha licenziato dei Documenti di indirizzo alla progettazione in risposta all’avviso del Ministero dell’Istruzione, pronto a erogare fondi per la costruzione di nuovi asili nella fascia 0-2 anni, grazie a una linea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

