La voglia di non fermarsi mai, nel pieno del suo momento di fiducia. Ancora una firma, la quarta del suo campionato, per Jacopo Manconi: suo il sigillo che stappa il match al “Vigorito” contro un Trapani tramortito dal suo tocco, leggero ma efficace, sotto la Sud. “Segnare è sempre bello, è vero, ma voglio continuare a giocare per il gruppo” è l’istantanea che l’ex Albinoleffe e Modena lascia alla sua Strega nel postpartita. Il Benevento davanti a tutto, in un momento chiave in cui conta continuare ad accelerare per non perdere di vista il traguardo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia