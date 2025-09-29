Ottantottesimo posto per Benevento e provincia nell’Indice della sportività edizione 2025 pubblicato da Il Sole 24 Ore e realizzato da Lab 24. Il territorio beneventano, nell’indagine realizzata, perde nove posizioni rispetto al 2024 ed è preceduta in Campania da Napoli e provincia, 43esima (in arretramento per una posizione), Salerno e provincia 73esima (in arretramento di tre posizioni), Avellino e provincia 81esima (in recupero di nove).

