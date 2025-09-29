L’obiettivo non immediato è raggiungere il 20%: “Non è impensabile conseguire tale dato alle politiche del 2027”. Concludendo la tre giorni della festa di Telese Terme, Antonio Tajani dispensa ottimismo. A qualche scettico che lo considera un miraggio, ricorda che pure quel 10% profetizzato a Paestum era considerato tale ed, invece, gli elettori hanno poi premiato Forza Italia. Il segretario azzurro ci crede poiché il partito è dato in crescita da tutti i sondaggi. Sarà una marcia inarrestabile a patto che si riesca, per dirla con il regista Pupi Avati, ad “acchiappare” quel 50% di elettori che sono di centrodestra e che dalle urne si sono allontanati. Ed, inoltre, se Forza Italia riuscirà a capitalizzare le défaillance del campo largo, a partire dalla Campania.

